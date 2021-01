Dekabrn 14-də İrəvana Afinadan gətirilmiş "yardım"ı Yunanıstan XİN-nin beynəlxalq əməkdaşlıq və inkişaf departamentinin rəhbəri Yorqos Larissis müşayiət etmişdi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, göndərilən "humanitar yardım" hələ ki, İrəvandadır. Onun yaxın günlərdə Xankəndinə aparılacağı bildirilib. Lakin, Azərbaycan tərəfi qanunsuz səfərlərlə bağlı sonuncu xəbərdarlığı edib.

Yunanıstan belə xəbərdarlıqlara rəğmən "yardım"lar yollaması aşkar demarş sayıla bilər.

