Azərbaycanlı Polad Poladov Qafana gedib və şəhərin müxtəlif küçələrində çəkilişlər aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb.



Hadisə ermənilər arasında təşvişə səbəb olub.

Metbuat.az erməni mediasının bununla bağlı hazırladığı sujetin orjinalını və tərcüməsini təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.