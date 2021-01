“Baykar” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar "WhatsApp"ı sildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayraqdar bundan sonra "BİP", "Telegram" və "Signaldan istifadə etdiyini bildirib.

O qərarını "Facebook"un tətbiq etdiyi yeni məlumat toplama qaydaları ilə əlaqələndirib.

