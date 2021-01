Bakı-Qazax yolunda zəncirvari qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.



"Ford" markalı yük maşını idarəetməni itirərək yoldan çıxıb və yolun kənarında dayanan 2 minik maşınına çırpılıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmaması məlum deyil.

Zəncirvari qəzanın baş verməsinə səbəb yolun hərəkət hissəsinin buz bağlamasıdır.///baku.ws

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.