Dövlət qurumundan kreativ addım - FOTOLAR

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) Maliyyə və Mühasibatlıq üzrə Mərkəzi Filialı maraqlı addım atıb.

Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə,filialın iş otaqlarına işğaldan azad olunan doğma yurd yerlərimizin adları verilib.

“Otaqlar Qarabağ, Şuşa, Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Ağdərə, Xudafərin, Həkəri, Tuğ və s. adlandırılıb. Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Surxay Nosuyevin atası, əslən Zəngilan rayonundan olan əməkdaş Əbdül Nosuyevin iş otağına isə “Zəngilan” adı verilib", - deyə nazirlikdən bildirilib.









