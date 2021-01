Yanvarın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla üçtərəfli danışıqlar aparılacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.

Tərəflər 9 noyabr üçtərəfli bəyanatının icra edilməsinin gedişatını, bölgədəki problemlərin həlli istiqamətində gələcəkdə atılacaq addımları müzakirə etməyi planlaşdırırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.