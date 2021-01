Şuşaya döyüşməyə gələn livanlı qadın itkin düşüb - VİDEO

44 günlük müharibə dövründə Ermənistandan Qarabağa xeyli sayda muzdlu döyüşçü gətirilməsi barədə kifayət qədər sübutlar var.



Hər nə qədər ermənilər real faktları inkar edərək bu kimi xəbərləri dansalar da, artıq müharibə bitib və xaricdə yaşayan ermənlər qapı-qapı gəzərək itkinlərini axtarmağa başlayıblar.

Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində itkin düşməsi ilə bağlı xəbərlər paylaşılan xarici vətəndaşlardan biri də Maral Nacaryandır.

O, həyat yoldaşı ilə birlikdə Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak etmək üçün Livandan Qarabağa gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.