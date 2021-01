"Biz tələb edirik ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi övladlarımızı Qarabağda hərbi xidmətə göndərməsin".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İrəvanda etiraz aksiyası keçirən əsgər valideynləri bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir:

"Qarabağdan bizə nə?! Bu torpaqlar Ermənistan deyil, sovet dövründən Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olub. Mənim oğlum başqasının torpağında niyə xidmət etməlidir?", - etirazçılardan biri deyib.

Daha ətraflı videodan izləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.