Barbar ermənilər Kəlbəcəri tərk edərkən təkcə evləri deyil, arı yeşiklərini də yandırıb gediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anları əks etdirən kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

