Daxili İşlər Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı nazir Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.



Belə ki, polis polkovnik-leytenantı Ramiz Novruzov Səbail rayon Polis İdarəsinin Cinayət axtarış şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunaraq Gəncə şəhər Nizami rayon Polis İdarəsinin rəis müavini təyin olunub.



Qeyd edək ki Nizami RPİ-nin əvvəlki rəis müavini Nəvai Qasımov bir müddət əvvəl Kəpəz rayon Polis İdarəsinə rəis təyin olunub.(oxu.az)

