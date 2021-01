Ermənistanda vəziyyət qəlizləşir - Müxalifətdən ÇAĞIRIŞ

"Nikol Paşinyan Ermənistanda və erməni dünyasında arzuolunmaz şəxsə çevrilib. Bundan sonra onun əlini yalnız düşmən sıxır və düşmənin köməyi ilə Ermənistanın baş naziri postunu tutmağa davam edir. Ancaq bu müvəqqətidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Daşnaksütyun" partiyasının nümayəndəsi İşxan Saqatelyan deyib.



Siyasətçi müxalifət tərəfdarlarından qəzəblərini və hakim partiyadakı millət vəkillərinə etirazlarını bildirmələrini xahiş edib. Onun fikrincə, xainə dəstək olmağın özü də xəyanətdir.



"Qonşularınız, qohumlarınız və dostlarınızla danışın. Onlara Ermənistanın xilas yolunun xainin getməsi olduğunu izah edin. Bunsuz təhlükəsizlik və firavanlıq olmayacaq".



Onun sözlərinə görə, Ermənistanda 16 müxalifət partiyası tərəfindən yaradılan "Vətənin qurtuluşu" hərəkatı hökumətin istefası üçün mübarizəni davam etdirəcək.



Bundan əlavə, Saqatelyan əlavə edib ki, Paşinyan artıq Ermənistanda gücə sahib deyil, ölkə üzrə sərbəst hərəkət edə, siyasi qüvvələrlə işləyə və kilsəyə girə bilməz.

