Azərbaycanda daha bir məmur koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,Binəqədi rayonu 40-cı Polis Bölməsinin növbə rəisi, mayor Tofiq Səfərov koronavirusdan ölüb.

Qeyd edək ki, mayor 1966-cı ildə Xankəndidə doğulub.

