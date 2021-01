Yaponiyada koronavirusun yeni variantı aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə ölkənin Yoluxucu Xəstəliklər Milli İnstitutunun mütəxəssisləri bildiriblər koronavirusun yeni mutasiyasını aşkarlayıblar.

Qeyd edilir ki, yeni variant Böyük Britaniya və ya CAR-da yayılan ştamdan da sürətli yayılır.

COVID-19-un yeni növü ölkəyə Braziliyadan ölkəyə gəlmiş dörd nəfərdə qeydə alınıb.(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.