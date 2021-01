Vətən Müharibəsi zamanı qəhramanlığı dillərə dastan olan Vüsal Şahkərimovun yeni videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə "Topçu Vüsal" ləqəbi ilə tanınan Vüsal Şahkərimovu ziyarət edən şəxsin çəkdiyi video böyük marağa səbəb olub.

Həmin videonu təqdim edirik:

