Ermənilər TƏŞVİŞDƏ: "Paşinyan intihara bərabər sənədə imza atacaq"

"Paşinyan tezliklə istefa verməlidir. Nə olursa-olsun, o, Moskvaya getməməli və Əliyevlə görüşməməlidir".

Metbuat.az Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bunu qondarma "dqr" təhlükəsizlik şurasının sədri Vitali Balasanyan deyib.

"Əliyevin şərtlərini artıq bilirik. "Artsax" ordusunun ləğv edilməsi və Dağlıq Qarabağdan çıxarılması, Ermənistan vətəndaşlarının Qarabağa yalnız Azərbaycanın icazəsi ilə gəlməsi, Dağlıq Qarabağın "hüquqi statusunun" ləğv edilməsi və Azərbaycanın idarəçiliyi altında yaşaması - budur Əliyevin tələbləri. Paşinyan da buna imza çəkəcək. Bu intihardır", - Balasanyan bildirib. (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.