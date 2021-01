Azərbaycan əsgərləri Qarabağda ermənilərin qoyub qaçdığı təzə avtomobil tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, videodan aydın olur ki, ərazidəki binaların qarşısındakı qarajdan tapılan avtomobil Ermənistan dövlət nömrə nişanlı "Hyundai Elantra"dır.

Videonu təqdim edirik:

oxu24.com

