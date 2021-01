Türkiyədə özəl xəstəxanalardan birindən biabırçı görüntülər yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, virusdan ölən xəstənin yaxınlarının lentə aldığı videoda antisanitar vəziyyət əks olunur.

Belə ki, virusda ölən xəstənin dəfnə yola salındığı koridor zibilliyi xatırladır.

Daha ətraflı videoda:

