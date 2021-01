Türkiyənin paytaxtı Ankarada zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların gücü 4.5 bal olub.

Zəlzələ paytaxt daxil olmaqla ətraf ərazilərdə də hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.