Türkiyənin Bursa şəhərində çörək sexinə müştəri kimi daxil olan şəxs işçilərdən birinin telefonunu oğurlayıb.

Metbuat.az-ın məlumata görə, sex işçisi sonradan telefonunun olmadığını hiss edib və təhlükəsizlik kamerasına baxıb.

Məhz bundan sonra telefonunun necə və kim tərəfindən oğurlandığını başa düşən sex işçisi hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

