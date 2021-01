2017-ci ildə keçirilən sorğuda 20 Yanvar hadisəsindən xəbəri olmayan gənc şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə 1990-cı il 20 Yanvarda nə baş verdiyini bilməyən və "Məşqə gecikirəm" deyib bütün ölkənin gülüş obyektinə çevrilən Vüsal Allahverdiyevin Vətən Müharibəsində döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldığı bildirilir. Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.