Adnan Oktarla bağlı son qərar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adnan Oktara İstanbul Ağır Cəza Məhkəməsi tərəfindən 1067 il həbs cəzası verilib.

78-i həbs edilən 236 nəfərin istintaqa cəlb edildiyi proses 16 ay idi ki, davam edirdi.

Mənbə: Haber7

