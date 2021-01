Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş başlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, Türkiyənin “Haber Global” telekanalı bununla bağlı canlı yayıma çıxıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

