Polşada 2020-ci ilin ən yaxşı idmançısının adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki xəbər verir ki, bu, “Bavariya”nın futbolçusu Robert Levandovskidir.

32 yaşlı hücumçu karyerası ərzində 2-ci dəfə bu mükafatı qazanıb. Levandovski 2016-cı ildə də Polşada ilin idmançısı seçilmişdi.

Hücumçu FİFA tərəfindən də 2020-ci ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

