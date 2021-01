Paşinyanın görüşdəki bu görüntüsü onu biabır etdi - FOTO

Ermənistan mətbuatı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Moskvada keçirilən üçtərəfli görüşü şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan KİV – də üçtərəfli görüşün nəticələri uğursuz adlandırılıb. Düşmən tərəfi daha çox məyus edən Dağlıq Qarabağın statusunun görüşdə müzakirə edilməməsi olub.

Bəzi yerli portallar hətta görüşün Azərbaycan prezidenti üçün 5-0 qələbə ilə yekunlaşdığını yazıb.

Togarma kanalı isə Paşinyanın saqqalını qırxmasını məğlubiyyətin göstəricisi adlandırıb. (qazet.az)

