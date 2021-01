Müğənni Türkan Vəlizadə verilişlərin birindəki açıqlaması ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o uzun illər sən demə müğənni Ayaz Qasımovu sevirmiş.

Bunu onun rəfiqəsi də etiraf edib. Bildirib ki, Türkan Ayazı görmək üçün onun qatıldığı yarışmaya gəlməyə hazırlaşanda valideyinləri buna icazə verməyiblər.

O da rəfiqəsindən Ayazın şəkil və videosunu çəkib, ona göndərməsini xahiş edib.

Müğənni ona olan sevgisini efirdə etiraf edib.

