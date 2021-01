İlk dəfə olaraq qorillalarda koronavirus aşkarlanıb

ABŞ-ın San-Dieqo şəhər zooparkında dünyada ilk dəfə qorillanın koronavirusa yoluxması faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə safari-parkın rəsmi internet saytında məlumat yerləşdirilib.

“San-Dieqo zooparkının Safari-parkında bir qrup qorilladan COVID-19 mənşəli SARS-CoV-2 virusuna qarşı götürülmüş testlər müsbət nəticələnib. Yanvarın 6-da qorillaların ikisi öskürməyə başlayıb. Yanvarın 11-də ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Milli Baytarlıq Xidmətinin laboratoriyaları testlərin müsbət nəticə verdiyini təsdiqləyib”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

