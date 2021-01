ABŞ bu ölkəni sanksiya siyahısına əlavə etdi

Donald Tramp höküməti Kubanı “terror dəstəkləyən ölkələr siyahısı”na qaytarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Xarici İşlər Naziri Mayk Pompeo Kubanın ABŞ-dan qaçan cinayətkarlardan başqa Kolumbiyalı üsyan liderlərinə də sığınacaq verdiyni bildirərək “beynəlxalq terrorizm hadisələrinə dəstək vermə” səbəbindən Kubanın bu siyahıya alındığını deyib:

“Kuba hökümətinə təkrar etdikləri səbəbindən açıq mesaj göndəririk. Kastro rejimi terrorizmə dəstək verməyi və ABŞ ədalətinə zərər verməyi bitirməlidir”.

Mənbə: bbc.com

