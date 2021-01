Bakının Nizami rayonunda 15 yaşlı Məmmədov Elvin Elçin oğlu ötən gün itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “report”a onun atası Elçin Məmmədov bildirib. O, qeyd edib ki, Elvin Məmmədov yanvarın 11-də saat 17 radələrində evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Yeniyetmə “Qara Qarayev” metrostansiyasının yaxınlığında itib.

E.Məmmədovun əqli cəhətdən çatışmazlığı var. Onun eşitmə qabiliyyətində də problemlər mövcuddur.

