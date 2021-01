Masallı rayon Ərəb kəndindən olan Qurbanov Masim Hafiz oğlundan 75 gün olardı ki, xəbər yox idi. Əfsuslar olsun ki, əsgərimizin şəhid xəbəri gəlib.

Metbuat.az Sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, onun nəşi qarın altından tapılıb. Bildirilir ki, Masim Qurbanov 2-ci Vətən müharibəsinə könüllü şəkildə, 2020-ci il oktyabrın 9-da cəbhəyə yollanıb. Sonuncu dəfə 2020-ci il oktyabrın 29-da ailəsi ilə danışıb.

Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.