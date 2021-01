Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) "Smart Customs" tətbiqində və "e.customs.gov.az" saytındakı nasazlığı tam aradan qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu DGK-nin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi Natiq Axundov deyib.

Onun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl həm tətbiqin, həm də saytın işində nasazlıq müşahidə olunmuşdu:

"Mütəxəssislər müvafiq addımlar atıb və hazırda problem tam həll olunub".

