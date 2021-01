"Qondarma rejim artıq yoxdur. Bu rejimə noyabrın 10-da imzalanan birgə bəyanatla son qoyulub".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu deyib.

Daha ətraflı videomaterialdan tanış ola bilərsiniz:

