Qubadlı istiqamətində tabor komandiri mayor Muxtarov Sərxan İlqar oğlu mina partlayışı nəticəsində şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili Qənirə Paşayeva sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb.

O bildirib: "Qubadlı istiqamətində Tabor komandiri Mayor Muxtarov Sərxan mina partlayışı nəticəsində şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Nur içində yatsın. Vətən üçün yaşayanlar və həyatını fəda edənlər heç zaman unudulmurlar!"

