Xəbər verdiyimiz kimi Qubadlı istiqamətində tabor komandiri mayor Muxtarov Sərxan İlqar oğlu mina partlayışı nəticəsində şəhid olub.

Metbuat.az şəhid mayor Sərxan Muxtarovun fotolarını təqdim edir:

