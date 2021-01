Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Telegram”da və “BiP” messencerdə özünə hesab açıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə Telekommunikasiya və Rabitə Müdirliyi (TİB) məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ərdoğan “WhatsApp” messencerindən istifadə etməkdən imtina edib. Bildirilib ki, “WhatsApp”ın konfidensiallıq siyasətini dəyişməsi qəbuledilməzdir.



