Türkiyədə dərəyə atılmış çantadan sümük və ət parçaları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə Sakaryanın Sərdivan mahalındakı Çark dərəsində köhnə bir çantada insana aid olduğu düşünülən sümük və ət parçaları tapılıb. Dərədən çıxarılan torbadakı sümük parçalarının insana aid olub olmadığı dəqiqləşdirilir.

Polis hadisə ilə bağlı istintaqa başlayıb.

Mənbə:Cnntürk

