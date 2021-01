Hərbçi qardaşlar qəzaya düşdü, biri öldü

Şəki rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, yanvarın 12-də saat 16 radələrində Şəki rayonunun Daşüz kəndi ərazisində Qax rayon sakini Rəvan Məcidov idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobili körpüdən dərəyə aşırıb.

Nəticədə sərnişini olan qardaşı Kənan hadisə yerində ölüb, özü və digər 4 sərnişini müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Kənan və Rəvan qardaşları Qax rayon sakinləridir. Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

İlkin məlumata görə, qəzaya düşən qardaşlar hərbçi olublar.

