Vətən müharibəsindən sağ-salamat qayıdan əsgərimizin ailəsində bədbəxt hadisə yaşanıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən bildirir ki, oğlunun geri qayıtmasına sevinən atanın ürəyi dayanıb.

