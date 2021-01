Tibb Universitetinin dosenti, tanınmış ictimai xadim Rəşid Mahmudov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az “unikal.org”a istinadən xəbər verir ki, dosentin COVİD-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Hazırda onun müalicəsi davam edir.

R.Mahmudov açıqlamasında xəbəri təsdiqləyib:

“Bir neçə gün öncə test verdim. Koronavirusa yoluxduğum məlum oldu. Hazırda evdə müalicə olunuram. Hələlik səhhətim normaldır”.

