Paşinyan Zəngəzurla bağlı xüsusi iclas keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

İclasda əsas məqsəd bölgənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün müzakirə aparmaq olub.

Qarabağla Zəngəzur arasında yeni sərhədin yaranması, əhəmiyyətli strateji yükskliklərin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi rəsmi İrəvanda narahatlıq yaradıb.

İclasda hökumət üzvləri ilə yanaşı, hərbi rəhbərlik və Zəngəzur bölgəsi üzrə səlahiyyətli şəxslər də iştirak edib.

