Bakıda 2 marşrut xəttinin hərəkət qrafiki müvəqqəti dəyişdiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Məlumatda qeyd edilir ki, yanvarın 14-də paytaxtın Mirmahmud Kazımovski küçəsinin Əlillərin Bərpa Mərkəzinin qarşısından Mirzə Məmmədxan küçəsinə kimi olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar, həmin küçədən hərəkət edən 52 və 193 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.