Ərim mənə aldığı maşını İlhaməyə bağışladı - Flora Kərimovadan ETİRAF

ARB TV-nin "Onun Sirri" verilişininin növbəti qonağı xalq atristi Flora Kərimova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti mərhum həyat yoldaşı Faiq bəyin ona aldığı avtomobili başqa bir qadına hədiyyə etdiyini etiraf edib:

"Mənə həmişə bahalı zinət əşyaları alırdı. Qəbul etmirdim. Bir dəfə də maşın gətirdi. Maşın iki gün həyətdə qaldı, üçüncü gün gələndə dedim ki, Faiq, ya maşını apar, ya da açarı atacağam həyətə. Heçnə demədi. Mən də götürüb açarı atdım həyətə. O, bunu təhqir olaraq qəbul etdi. Maşını başqa bir qadına bağışladı. Həmin qadın da həyatda hər zaman ayağıma dolaşan biri idi. O qadın da atalığı rəhmətə gedəndə maşını satıb başdaşı etdirdi".

