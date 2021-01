Mübariz Mənsimovun məhkəməsi martın 5-ə təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Palmali”nin mətbuat katibi Fidan Quliyeva Feysbuk səhifəsində yazıb.

"Hakim hökmü oxumadı. Məhkəmə mart ayının 5-də davam edəcək. İfadə vermək üçün daha 2 nəfər məhkəməyə dəvət ediləcək", - Quliyeva bildirib.

Qeyd edək ki, M.Mənsimov 15 mart 2020-ci ildə FETÖ ilə işbirliyində ittiham olunaraq saxlanılıb və 17 martda barəsində həbs qərarı verilib. Sentyabrda onun həbs müddəti uzadılıb.

