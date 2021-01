Azərbaycan hərbçilərinin Vətən Savaşı dövründəki yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az qazet.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə əsgərlərimizin Xankəndi şəhəri yaxınlığında olduğu görünür.

Videonu təqdim edirik.

