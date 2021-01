Nümayəndələr Palatası Trampa impiçment elan etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna baxmayaraq son qərarı Senat verəcək, lakin Respublikaçılar Partiyası hələ də orada çoxluq təşkil edir. Bloomberg yazır ki, Senatın impiçment ilə bağlı iclası, Baydenin andiçmə mərasimi olana yəni- 20 yanvar tarixinə qədər keçirilməyəcək.

Qeyd edək ki, parlamentin yuxarı palatasındakı Respublikaçı lider Miç Makkonnel təcili iclas çağırmaqdan imtina edib. Beləliklə, Senat 19 yanvar tarixinə qədər tətildədir.

