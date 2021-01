Macarıstanda koronavirusun yeni ştammına yoluxma halları qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, ölkədə 3 nəfər yeni virusa yoluxub.

İlk dəfə ötən ilin sonunda Böyük Britaniyada qeydə alınan yeni ştamm Avropanın bir neçə ölkəsində qeydə alınıb.

Virusun yayılması ilə əlaqədar bir çox ölkə Böyük Britaniya ilə reysləri dayandırmışdı.

