Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğana Ankara Şəhər Xəstəxanasında “Sinovac” vaksini vurulub.



Qeyd edək ki, Türkiyədə “Sinovac” vaksini ilə kütləvi peyvəndləməyə yanvarın 13-də start verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.