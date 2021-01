Ermənistanın baş nazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı və qızı Moskvaya qaçıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir iddia ermənistan mətbuatı çıxış edib.

İddia ilə bağlı bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur.

