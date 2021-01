Dilşad Məmmədova Kəlbəcərin Narınclar kəndindəndir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1992-ci ildə məcbur köçkün düşəndə o, Kəlbəcərdən at belində çıxıb və 24 gün yola gəlib. Hazırda İmişlinin Məmmədli kəndində məskunlaşan Dilşad Məmmədova Kəlbəcərə at belində qayıdacağını deyir.

AzTV-nin mövzu ilə bağlı hazırladığı reportajı təqdim edirik:

