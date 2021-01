“Lotu Quli”nin qətlində ŞOK GƏLİŞMƏ: YAXALANDILAR

Əgər 2020-ci il sentyabrın 27-də Qarabağda Vətən müharibəsi başlamasaydı şübhəsiz ki, ölkə mətbuatının başlıca gündəm mövzularından biri “Lotu Quli” ləqəbli məşhur “vor zakon” Nadir Səlifovun qətli olacaqdı. Xəbər verildiyi kimi “Lotu Quli” ötən il avqustun 20-də Antalyadakı otellərdən birində yaxın ətrafına daxil olan “Xan Əhmədlinski” ləqəbli Xaqan Zeynalov tərəfindən güllələnərək öldürülüb. O, hadisə yerindən qaçarkən yaxalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur mafiya liderinin qətlinin sifarişçisi kimi 2016-cı ildə İstanbulda öldürülən digər azərbaycanlı mafioz “Rövşən Lənkəranski”nin klanı hesab edilirdi və mətbuat yazırdı ki, “Lotu Quli”dən məhz onun qətlinə görə qisas alıblar. İstanbul polisi qətl üzrə əməliyyat-istintaq tədbirlərini həyata keçirərək iki Azərbaycan vətəndaşını həbs edib. Bu hadisə Qarabağda müharibənin başlamasından cəmi 3 gün sonraya təsadüf etdiyindən normal olaraq Azərbaycan mediasının diqqətini cəlb etməmişdi.



Saxlanılanlar Əli Mövlanlı və Rəsul Həsənov adlı şəxslərdir. Onlar 2020-ci il oktyabrın 29-da Bakıdan Ukraynaya gedərkən İstanbulda yaxalanıb. Belə görünür ki, həmin vaxt koronavirus pandemiyasına görə Bakıdan Ukraynaya birbaşa reyslər olmadığından şübhəlilər İstanbul üzərindən uçmağa qərar veriblər. İstanbul polsinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla və terrorla mübarizə idarəsinin əməliyyatçıları onlar İstanbul aerportuna enən kimi yaxalayıblar. Çünki bu şəxslərin “Lotu Quli” cinayətində əli olduqları barədə polisdə əməliyyat məlumatları olub.

Polis qaynaqlarının bildirdiyinə görə, Əli Mövlanlı və Rəsul Həsənov qətlin planlaşdırılmasında və təşkilində iştirak ediblər. Qətldən təxminən bir saat əvvəl isə Türkiyədən qaçıblar. Onlar cinayətdən bir neçə gün əvvəl Xaqan Zeynalovla görüşüblər, Antalyanın Serik rayonundakı otellərdən birində qalıblar və “Lotu Quli”nin qətlindən bir saat əvvəl təyyarə ilə Türkiyəni tərk ediblər.

X.Zeynalov hələlik sifarişçinin adını çəkmir və “Lotu Quli”ni “xoşu gəlmədiyi üçün öldürdüyünü” deyir. / Virtualaz.org

