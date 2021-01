Daha bir əsgərimizin ailəsində bədbəxt hadisə yaşanıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən bildirir ki, Vətən müharibəsində itkin düşən oğlundan xəbər almayan ananın ürəyi dayanıb. Məlumata görə, bu gün səhər saatlarında isə Balakən rayonundan olan Hüseynov Orxan Ələkbər oğlunun şəhid xəbəri gəlib.

Allah rəhmət eləsin!

